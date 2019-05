Von Steffen Gosenheimer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien zeigen sich im Handelsverlauf am Freitag nach den Verlusten der Vortage uneinheitlich. Anfangs war es noch auf breiter Front nach oben gegangen, nun macht sich aber offenbar Ernüchterung breit. In Tokio ist der Nikkei-Index in negatives Terrain gefallen. Dominierendes Thema sind die um 6.00 Uhr MESZ in Kraft getretenen von 10 auf 25 Prozent gestiegenen US-Strafzölle auf Importe aus China. Möglicherweise hatten einige Marktteilnehmer noch darauf gehofft, dass diese in letzter Sekunde doch noch abgesagt werden.

Insgesamt agieren die Akteure im schwierigen Spannungsfeld weiter herrschender Hoffnungen auf eine Einigung beider Seiten und der gleichzeitig ausgeweiteten gegenseitigen Strafmaßnahmen. Während in den USA die am Vortag fortgesetzten Verhandlungen beider Seite weitergehen, wartet der Markt nun auf von Peking bereits angekündigte Gegenmaßnahmen. Am Donnerstag hatte US-Präsident Donald Trump von einem "schönen Brief" des chinesischen Präsidenten Xi Jinping gesprochen und einen Deal in dieser Woche als weiter möglich bezeichnet.

Die nun erhöhten Tarife treffen derweil angeblich Warenexporte nicht, die bereits vor dem kritischen Datum am Freitag die chinesischen Häfen verlassen haben. Mithin würden sie tatsächlich erst in drei bis vier Wochen effektiv, heißt es.

Gewinne in Schanghai halbiert

In Tokio liegt der Nikkei-Index um 0,7 Prozent zurück bei 21.263 Punkten. Der Schanghai-Composite liegt zur Mittagspause 1,5 Prozent im Plus, hatte anfangs aber auch schon 3 Prozent gutgemacht. Der Kospi in Seoul - im Wochenverlauf ebenfalls stark gedrückt vor dem Hintergrund des Handelsstreits - liegt 0,3 Prozent niedriger. Der HSI in Hongkong steht vor dem dortigen verlängerten Wochenende 0,6 Prozent höher.

Sydney tendiert knapp behauptet. Der australische Markt hatte sich zuletzt aber auch etwas abkoppeln können von der negativen Stimmung, gestützt unter anderem von Zinssenkungsfantasie und einem schwächeren Austral-Dollar.

Am Tokioter Aktienmarkt reagieren Takeda mit etwas Verspätung doch noch spürbar darauf, dass Novartis das Medikament Xiidra zur Behandlung des Trockene-Augen-Syndroms für bis zu 5,3 Milliarden Dollar von den Japanern erwirbt. Takeda verteuern sich um 3,2 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.286,60 -0,14% +11,34% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 21.263,22 -0,65% +6,24% 08:00 Kospi (Seoul) 2.096,30 -0,27% +2,71% 08:00 Schanghai-Comp. 2.893,82 +1,50% +16,04% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.492,87 +0,64% +12,28% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.273,56 +0,12% +7,01% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.613,50 -0,31% -3,37% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD EUR/USD 1,1230 +0,1% 1,1218 1,1198 -2,0% EUR/JPY 123,25 +0,1% 123,09 122,86 -2,0% EUR/GBP 0,8632 +0,1% 0,8621 0,8606 -4,1% GBP/USD 1,3011 -0,0% 1,3012 1,3012 +2,1% USD/JPY 109,73 +0,0% 109,72 109,72 +0,0% USD/KRW 1176,75 -0,3% 1180,18 1181,52 +5,6% USD/CNY 6,8083 -0,3% 6,8274 6,8113 -1,0% USD/CNH 6,8371 +0,0% 6,8355 6,8426 -0,5% USD/HKD 7,8479 -0,0% 7,8487 7,8480 +0,2% AUD/USD 0,6992 +0,0% 0,6991 0,6976 -0,8% NZD/USD 0,6595 -0,0% 0,6595 0,6580 -1,8% Bitcoin BTC/USD 6.234,76 +2,1% 6.108,76 6.056,01 +67,6% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,00 61,70 +0,5% 0,30 +32,1% Brent/ICE 70,62 70,39 +0,3% 0,23 +28,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.285,89 1.284,14 +0,1% +1,75 +0,3% Silber (Spot) 14,79 14,77 +0,1% +0,02 -4,6% Platin (Spot) 857,58 850,00 +0,9% +7,58 +7,7% Kupfer-Future 2,79 2,78 +0,3% +0,01 +5,9% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/ros

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2019 00:43 ET (04:43 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.