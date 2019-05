Südafrika hat seinen Präsidenten Cyril Ramaphosa im Amt bestätigt. Er muss nun versuchen, das Land zu befrieden, das durch fast zehn Jahre Korruption und Stillstand unter Jacob Zuma schwer gebeutelt ist.

Am Mittwoch dieser Woche ist in Südafrika ein neues Parlament gewählt worden. Die Wahl war mit großer Spannung erwartet worden, muss der nun bestätigte Präsident Cyril Ramaphosa doch ein Land befrieden, das nach der langen Regierungszeit von Jacob Zuma, der trotz etlicher aktenkundiger Korruptionsfälle erst im Frühjahr 2018 durch ebendiesen Cyril Ramaphosa abgelöst wurde, in einem sehr kritischen Zustand ist.

Dabei ist das Wahlergebnis durchaus als Warnung für die Regierung zu verstehen. Zum dritten Mal in Folge verliert der African National Congress (ANC) bei der nationalen Parlamentswahl. Am Donnerstagnachmittag lag das Wahlergebnis für den ANC bei etwa 56 Prozent der Stimmen. Die größte Oppositionspartei, die Democratic Alliance (DA) wiederum gewann zu dritten Mal in Folge hinzu und steht bei etwa 24 Prozent der Stimmen; sie hat bei den gleichzeitig stattfindenden Provinzwahlen die Regierung im Western Cape halten können (wie der ANC in den anderen acht Provinzen).

Dritte Kraft ist die linksextreme Partei der Economic Freedom Fighters (EFF) bei rund 9 Prozent, deren Parteichef Julius Malema immer wieder unverhohlen weißen Landwirten mit Mord droht. Es zeichnet sich damit ab, dass ANC und EFF zusammen eine verfassungsändernde Mehrheit von zwei Dritteln der Parlamentssitze bilden könnten. Dies könnte noch wichtig für die Stabilität des Landes werden.

Wo steht Südafrika heute?

In seiner neunjährigen Amtszeit hat Zuma einen neuen Tiefstand an Moral und Kompetenz in der südafrikanischen Politik etabliert. Er hat mit seinen Getreuen aus dem African National Congress und einigen skrupellosen Geschäftsleuten das Land systematisch ausgebeutet, das Ausmaß an Korruption auf neue Höchststände gebracht und die wirtschaftliche Entwicklung enorm gebremst. Das Pro-Kopf-Einkommen hat in seiner Amtszeit nahezu stagniert.

Gerade letzteres hat den Boden bereitet für ein hohes Maß an Unzufriedenheit unter der Bevölkerung, vor allem unter den jungen und schlecht ausgebildeten ärmsten Bewohnern der Townships, die die Apartheid-Zeit nicht selbst erlebt haben. Diesen Menschen konnte Zuma einreden, ihre Probleme hätten ihre Ursachen ausschließlich in der Politik zur Zeit der Apartheid. Auf diese Weise hat er einem aggressiven neuen - dieses Mal linken - Rassismus den Boden bereitet. Als Konsequenz dieses recht populistischen Auftretens hat das Parlament die kompensationslose Enteignung von Land (eine entsprechende Verfassungsänderung ...

