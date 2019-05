Heute kommt mit Uber eine der bekanntesten neuen Adressen an den Markt. Inzwischen wurden sieben große Emissionen in diesem Jahr abgewickelt, die zu Börsenwerten der betroffenen Unternehmen von über 200 Mrd. $ führten. Die Emissionen selbst stellen sich auf etwa 45 Mrd. $. Ganz exakte Zahlen gibt es nicht, aber die Größenordnung ist entscheidend. So macht man das. In Frankfurt herrscht Ruhe.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info