The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA TRS XFRA CA87807B1076 TC ENERGY CORP. EQ01 EQU EUR N

CA AUHN XFRA CA88339L1004 THERAMED HEALTH CORP. EQ01 EQU EUR N

CA BT81 XFRA GB00B4WQVY43 POWERHOUSE ENER.GR.LS-005 EQ01 EQU EUR N

CA PNT XFRA IE00BLS09M33 PENTAIR PLC DL-,01 EQ01 EQU EUR Y

CA TG1N XFRA US04216R1023 ARMATA PHARMACEUT. EQ01 EQU EUR N

CA FEY2 XFRA US35952H6018 FUELCELL ENERGY DL-,0001 EQ01 EQU EUR N

CA TGKQ XFRA US74019L5030 PRECIPIO INC. DL-,01 EQ01 EQU EUR N

CA UT8 XFRA US90353T1007 UBER TECH. DL-,00001 EQ01 EQU EUR Y