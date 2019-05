The following instruments on XETRA do have their first trading day 10.05.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 10.05.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CA74814ZFF59 QUEBEC,PROV 19/29 MTN BD02 BON CAD N

CA XFRA CH0471297983 HIAG IMMO 19/24 BD02 BON CHF N

CA XFRA CH0471297991 MUENCH.HYP.BK.PF S.1824 BD02 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AJL8 DZ BANK CLN E.9678 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AJM6 DZ BANK CLN E.9679 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0TFR5 DEKA TILG ANL 19/34 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4W46 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4W53 LB.HESS.-THR.IS.19/29 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8171 LDSBK.SAAR IHS S.817 BD02 BON EUR N

CA XFRA US74251VAR33 PRINC.FIN.GR 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US85172FAQ28 SPRINGL.FIN. 19/28 BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009AX28 BRISTOL-MYERS 19/21 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009AY01 BRISTOL-MYERS 19/22 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009AZ75 BRISTOL-MYERS 19/24 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009BA16 BRISTOL-MYERS 19/26 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009BB98 BRISTOL-MYERS 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009BC71 BRISTOL-MYERS 19/39 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009BD54 BRISTOL-MYERS 19/49 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009BE38 BRISTOL-MYERS 19/20 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USU11009BF03 BRISTOL-MYERS 19/22 FLR BD02 BON USD N

CA XFRA USU66962AQ18 NRG ENERGY 19/29 REGS BD02 BON USD N

CA XFRA XS1995645287 SANTANDER UK 19/24 MTN BD02 BON EUR N

CA BM5 XFRA CA06851X1042 BARRIAN MINING CO EQ00 EQU EUR N

CA S9I XFRA DE000A2G9MZ9 STEMMER IMAGING AG INH ON EQ00 EQU EUR Y