FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 10.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

7M1 XFRA SE0009216278 MIPS AB O.N. 0.232 EUR

2FY XFRA US78413T1034 SB ONE BANCORP 0.067 EUR

HDJ XFRA AU000000JHG6 JANUS HENDERSON GRP CDIS 0.322 EUR

G2AA XFRA CH0364749348 VIFOR PHARMA NAM.SF 0,01 1.754 EUR

3AD0 XFRA SE0011166933 EPIROC AB A 0.097 EUR

KGX1 XFRA US4972161016 KION GROUP AG ADRS/1/4 0.301 EUR

B9A XFRA SE0010323311 BIOARCTIC AB B 0.139 EUR

3AD XFRA SE0011166941 EPIROC AB B 0.097 EUR