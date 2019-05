Anlagenbauprojekte sind komplex: Aber in der Bauphase stockt der Informationsfluss häufig: Wann wurde Material angeliefert und wo ist dieses abgelegt? Wo wurden Mängel entdeckt und welche Auswirkungen haben diese auf das Projekt? Und wie steht es um den Installationsfortschritt? Allesamt typische Fragestellungen, die nicht nur den Baustellenleiter, sondern auch den Projektmanager oder die Unternehmensführung beschäftigen. Die klassische Dokumentation auf Papier oder per Excel sowie Tages- und Wochenberichte per Word-File sind dabei einerseits nicht mehr zeitgemäß und andererseits auch fehleranfällig.

Alle Baustelleninformationen auf Knopfdruck verfügbar machen

Mit dem Programmpaket "Logistics - Materials - Site Management" - kurz "LMS" hat sich das Softwareunternehmen Insite IT vorgenommen, dies zu ändern. Das Ziel: Sämtliche relevanten Informationen sollen jederzeit und auf Knopfdruck zur Verfügung stehen. So sollen Such- und Stehzeiten minimiert und Abweichungen dokumentiert werden. "Wichtig ist uns, dass die Mitarbeiter auf der Baustelle einen Benefit erfahren", erläutert CEO und Mitgründer Thomas Roithmeier den Ansatz. So scannt das System über eine App die Barcodes und RFID-Tags an Material und Ausrüstung und erfasst Mängel, die per integrierter Bilddokumentation festgehalten werden können - GPS-Positionierung inklusive.

"Durch automatisierte Baubarkeitsprüfungen liefert das Insite LMS Vorschläge, welche Rohrleitungen zu welchem Zeitpunkt voraussichtlich installiert werden können. Das bringt für uns einen echten Mehrwert, da wir zu jeder Zeit einen exakten Überblick über das ...

