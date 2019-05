FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

DSM2 XFRA NL0000009827 KONINKLIJKE DSM EO 1,50

C6Y XFRA US14309L1026 CARLYLE GROUP LP UTS

6FL XFRA KYG3701A1067 FUTURE LD DEV.HL.HD -,001

7CPA XFRA MHY110822068 CAPITAL PRODUCT PART. UTS

2IN XFRA US4511001012 ICAHN ENTERPRISES L.P.

VEG XFRA US92763M1053 VIPER ENERGY PARTNERS UTS

AUB XFRA AU000000LPD2 LEPIDICO LTD

TG1M XFRA US03211P3010 AMPLIPHI BIOSC.CORP

T07 XFRA AU000000TBH6 BETMAKERS HOLDINGS, THE

GET XFRA FR0000130692 CHARGEURS INH. EO 0,16

CJ8 XFRA CA14179V1076 CARGOJET INC.