FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 10.05.2019 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 13.05.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.05.2019

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 13.05.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

GANR XFRA LU0228157250 AMU.-ABS.VLTY ARB.AE (C)

PHI1 XFRA NL0000009538 KONINKL. PHILIPS EO -,20

F5D XFRA FR0000064578 COVIVIO INH. EO 3

HVX XFRA CH0012271687 HELVETIA HOLDING NA SF0,1

16E XFRA SE0003491562 EPISURF MEDICAL AB B