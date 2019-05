Der kanadische Stromkonzern Hydro One Limited (ISIN: CA4488112083, TSX: H) zahlt eine Quartalsdividende in Höhe von 0,2415 kanadischen Dollar (CAD) je Aktie. Im Vergleich zum Vorquartal ist dies eine Steigerung um fünf Prozent. Aktionäre erhalten die Dividende am 28. Juni 2019 (Record date: 12. Juni 2019). Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden 0,966 CAD ausgeschüttet. Damit liegt die derzeitige Dividendenrendite beim ...

