Nettoertrag von 358,8 Millionen US-Dollar in den ersten drei Monaten bis zum 31. März 2019

Nicht-GAAP-Betriebsertrag von 199,7 Millionen US-Dollar in den drei Monaten bis zum 31. März 2019

Steigerung des vollständig verwässerten Buchwertes je Aktie um 10,4 %

HAMILTON, Bermuda, May 10, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enstar Group Limited (Nasdaq: ESGR) hat heute bei der SEC ihren Quartalsbericht auf dem Formular 10-Q eingereicht und seine Ertrags-und Finanzlage für die drei Monate, die am 31. März 2019 endeten, bekannt gegeben.

Enstar erwirtschaftete in den drei Monaten, die am 31. März 2019 endeten, einen konsolidierten Nettoertrag von 358,8 Millionen US-Dollar (oder 16,57 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie), im Vergleich zu konsolidierten Nettoverlusten von 41,2 Millionen US-Dollar (oder 2,12 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie) in den drei Monaten bis zum 31. März 2018.

Die wichtigsten Faktoren für den Nettoertrag waren:

Die Nettobeträge der realisierten und nicht realisierten Erträge auf festverzinsliche Investitionen in Höhe von 246,2 Millionen US-Dollar in den drei Monaten, die am 31. März 2019 endeten, im Vergleich zu den realisierten und nicht realisierten Verlusten in Höhe von 138,1 Millionen US-Dollar in den drei Monaten, die am 31. März 2018 endeten. Diese vierteljährlichen Anlageergebnisse konnten die nicht realisierten Verluste, die wir im gesamten Jahr 2018 erlitten haben, mehr als kompensieren. Viele Versicherungsunternehmen nutzen überwiegend die Buchführung der zum Verkauf verfügbaren Artikel, wo nicht realisierte Beträge direkt auf das Eigenkapital der Aktionäre angerechnet werden und somit die Erträge nicht beeinflussen. Nicht realisierte Beträge würden erst im Falle eines Verkaufs der einzelnen Wertpapiere vor Fälligkeit oder bei einem Kreditausfall realisierbar.



Nettobeträge der realisierten und nicht realisierten Gewinne auf Aktien und andere Investitionen von 214,6 Millionen US-Dollar in den drei Monaten, die am 31. März 2019 endeten, im Vergleich zu Nettoverlusten von 4,9 Millionen US-Dollar in den drei Monaten, die am 31. März 2018 endeten.

Diese wurden teilweise verrechnet mit:

den Nettoverlusten in unserem StarStone-Segment in Höhe von 31,0 Millionen US-Dollar in den drei Monaten, die am 31. März 2019 endeten, im Vergleich zu 3,1 Millionen US-Dollar in den drei Monaten, die am 31. März 2018 endeten, die vor allem auf die ungünstige Entwicklung im Vorjahr bei bestimmten mittlerweile eingestellten Linien zurückzuführen sind. Das Führungsteam von StarStone positioniert sein Versicherungsportfolio für 2019 neu, um sich auf Kerngeschäftsfelder zu konzentrieren und die Profitabilität der Versicherungen zu verbessern.

Der Nicht-GAAP-Betriebsertrag1 betrug 199,7 Millionen US-Dollar (oder 9,22 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie1) in den drei Monaten bis zum 31. März 2019, im Vergleich zu dem Nicht-GAAP-Betriebsergebnis von 39,6 Millionen US-Dollar (oder 2,02 US-Dollar pro voll verwässerte Stammaktie) in den drei Monaten, die am 31. März 2018 endeten.

Das Eigenkapital von Enstar belief sich am 31. März 2019 auf 3.757,7 Millionen US-Dollar, einsehbar ist, enthält eine detailliertere Beschreibung der Geschäfts- und Finanzergebnisse von Enstar.

1 Das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis und das Nicht-GAAP-Betriebsergebnis pro voll verwässerte Stammaktie sind Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, wie sie in der SEC-Verordnung G definiert sind. Die Abwägung dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen gegenüber den am ehesten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen (Nettoertrag (-verlust), der den Stammaktionären der Enstar Group Limited zugeordnet werden kann, bzw. der verwässerte Nettoertrag (-verlust) je Stammaktie) werden nachfolgend dargestellt und eine Diskussion über die Gründe für die Darstellung dieser Punkte ist später in dieser Pressemitteilung enthalten.

Über Enstar

Enstar ist eine vielseitige Versicherungsgruppe mit einem Vermögen von etwa 18,1 Mrd. USD, die innovative Kapitalfreigabelösungen und Underwriting in Spezialsparten über ihr Netzwerk von Konzernunternehmen in Bermuda, den USA, dem Vereinigten Königreich, Kontinentaleuropa, Australien und anderen internationalen Standorten anbietet.Enstar ist marktführend beim Abschluss von Altgeschäftsübernahmen und hat seit seiner Gründung im Jahr 2001 auf diese Weise mehr als 95 Unternehmen und Portfolios übernommen. Das aktive Underwriting-Versicherungsgeschäft von Enstar beinhaltet die StarStone-Unternehmensgruppe, ein mit A- bewerteter Spezialversicherungskonzern mit mehreren globalen Versicherungsplattformen, und die Atrium-Unternehmensgruppe, die das Spezialversicherungs- und Rückversicherungsgeschäft für Lloyd's Syndicate 609 verwaltet und versichert. Weitere Informationen über Enstar erhalten Sie auf www.enstargroup.com .

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Neben der Vorlage des Nettoertrags (-verlustes), der auf die Stammaktionäre der Enstar Group Limited und die verwässerten Erträge (Verluste) pro Stammaktie verteilbar ist und nach US-GAAP ermittelt wird, sind wir der Meinung, dass die Vorlage des Nicht-GAAP-Betriebsertrages (-verlustes), der auf die Stammaktionäre der Enstar Group Limited und die verwässerten Erträge (Verluste) pro Stammaktie verteilbar ist, Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen im Sinne von Ziffer 10-e der Verordnung S-K darstellt und Anlegern wertvolle Hinweise auf unsere Performance bietet.

Vom Nicht-GAAP-Betriebsertrag (-verlust) ausgeschlossen sind: (i) netto realisierte und nicht realisierte (Gewinne) Verluste aus Investitionen mit fester Laufzeit und gehaltenen bzw. direkt verwalteten Fonds, (ii) Änderungen des beizulegenden Zeitwertes von Versicherungsverträgen, für die wir die Fair-Value-Option gewählt haben, (iii) Erträge ( Verluste) vom Verkauf von Tochtergesellschaften, (vi) Nettoerträge (Verluste) aus nicht fortgeführten Aktivitäten, (v) steuerliche Auswirkungen dieser Anpassungen, soweit anwendbar, und (vi) Zuordnung des Anteils von Anpassungen zu nicht kontrollierenden Zinsen, soweit anwendbar. Wir beseitigen die Auswirkungen von realisierten und nicht realisierten Nettogewinnen (-verlusten) auf festverzinsliche Anlagen und gehaltene bzw. direkt verwaltete Fonds und Änderungen des Zeitwertes von Versicherungsverträgen, für die wir die Fair-Value-Option gewählt haben, weil diese Posten von Zeitraum zu Zeitraum wesentlichen Zeitwertschwankungen unterliegen, die vor allem durch Marktbedingungen und gesamtwirtschaftliche Vorgänge bedingt sind und daher die Leistungsfähigkeit unserer Kerngeschäfte nicht widerspiegeln. Wir eliminieren die Auswirkungen von Gewinnen (Verlusten) auf den Verkauf von Tochtergesellschaften und die Nettoerträge (-verluste) aus nicht fortgeführten Aktivitäten, da diese einmalig sind und nicht die Leistung unserer Kerngeschäfte widerspiegeln.

Darüber hinaus sind wir der Meinung, dass diese Nicht-GAAP-Kennzahlen die Leser des Konzernabschlusses in die Lage versetzen, unsere Ergebnisse leichter und besser zu analysieren, was mit der Art und Weise in Einklang steht, in der das Management von Enstar unsere zugrunde liegende Performance analysiert. Wir sind davon überzeugt, dass die Darstellung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen, die von anderen Unternehmen eventuell anders definiert und berechnet werden, das Verstehen unserer konsolidierten Betriebsergebnisse verbessert. Diese Kennzahlen sollten nicht als Ersatz für die nach US-GAAP berechneten Kennzahlen betrachtet werden.

Abstimmung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Der Nicht-GAAP-Betriebsertrag (-verlust), der auf die Stammaktionäre der Enstar Group Limited verteilbar ist, wird durch die Addition oder Subtraktion bestimmter Posten innerhalb unseres Konzernergebnisberichts zum oder vom Nettoertrag (-verlust), der an die Stammaktionäre von Enstar verteilbar ist, berechnet. Dies ist die am unmittelbarsten vergleichbare GAAP-Finanzkennzahl, wie in der folgenden Tabelle dargestellt ist:

Three Months Ended March 31, 2019 2018 (expressed in thousands of U.S. dollars, except share and per share data) Net earnings (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders $ 358,751 $ (41,210 ) Adjustments: Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (246,151 ) 138,106 Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 56,041 (40,241 ) Tax effects of adjustments (2) 21,849 (11,226 ) Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 9,170 (5,802 ) Non-GAAP operating income (loss) attributable to Enstar Group Limited ordinary shareholders (4) $ 199,660 $ 39,627 Diluted net earnings (loss) per ordinary share $ 16.57 $ (2.12 ) Adjustments: Net realized and unrealized (gains) losses on fixed maturity investments and funds held - directly managed (1) (11.37 ) 7.06 Change in fair value of insurance contracts for which we have elected the fair value option 2.59 (2.05 ) Tax effects of adjustments (2) 1.01 (0.57 ) Adjustments attributable to noncontrolling interest (3) 0.42 (0.30 ) Diluted non-GAAP operating income (loss) per ordinary share (4) $ 9.22 $ 2.02 Weighted average ordinary shares outstanding - diluted 21,645,862 19,602,512

(1) Stellt die realisierten und nicht realisierten Nettoerträge und -verluste im Zusammenhang mit Wertpapieren mit festen Laufzeiten dar. Unsere Wertpapiere mit festen Laufzeiten werden direkt in unserer Bilanzaufstellung und auch im Rahmen der Bilanz der "gehaltenen - direkt verwalteten - Fonds" gehalten. Die Wertveränderungen der Bilanzen dieser verwalteten Fonds werden in unseren Jahresabschlüssen beschrieben als: (i) gehaltene - direkt verwaltete - Fonds, (ii) eingebettetes Derivat auf gehaltene - direkt verwaltete - Fonds, und (iii) die Fair-Value-Option auf gehaltene - direkt verwaltete - Fonds. Weitere Informationen zu unseren realisierten und nicht realisierten Nettoerträgen und -verlusten finden Sie in Anhang 3 - "Investments" - in den Anhängen zu unserem Konzernabschluss, die unter Punkt 1 unseres Quartalsberichts auf Formular 10-Q angeführt sind.



(2) Stellt eine Aggregation des mit dem jeweiligen Land, auf das sich die Vorsteueranpassung bezieht, verbundenen Steueraufwands oder der Vergünstigung dar, berechnet gemäß dem jeweils geltenden Steuersatz.

(3) Stellt die Auswirkungen der Anpassungen auf den Nettoertrag (-verlust) dar, der mit nicht kontrollierenden Anteilen an den spezifischen Tochtergesellschaften im Zusammenhang steht, auf die sich die Anpassungen beziehen.

(4) Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen.

Warnhinweis

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsorientierte Erklärungen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Erklärungen beinhalten Aussagen bezüglich der Absicht, der Überzeugung oder der aktuellen Erwartungen von Enstar und seinem Geschäftsführungsteam. Investoren werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen nur für das Datum gelten, an dem sie gemacht werden, keine Garantien sind für zukünftige Ergebnisse und Risiken und Unsicherheiten beinhalten; die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von diversen Faktoren maßgeblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert wurden. Wichtige Risikofaktoren bezüglich Enstar sind unter der Überschrift "Risk Factors" im Formular 10-K von Enstar für das Jahr zum 31. Dezember 2018 zu finden und werden hierin referenziert. Des weiteren übernimmt Enstar keine Verpflichtung, mündliche oder schriftliche zukunftsorientierte Aussagen zu aktualisieren oder Aktualisierungen oder Revisionen an zukunftsorientierten Aussagen, die hierin enthalten sind, öffentlich bekanntzugeben, um geänderte Erwartungen im Hinblick auf oder Änderungen bei Ereignissen, Bedingungen, Umständen oder Annahmen, die solchen Aussagen zugrunde liegen, wiederzugeben, außer für den Fall, dass diese gesetzlich vorgeschrieben sind.

