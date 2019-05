Der Hersteller Dialog Semiconductor ist in das neue Geschäftsjahr, wie bereits bekannt, eher verhalten gestartet. Dafür gab es am Donnerstag bei der Bekanntgabe der endgültigen Zahlen einen recht optimistischen Ausblick sowohl auf das zweite Quartal als auch den Verlauf des weiteren Jahres.

Der Zahlenkranz, den Dialog Semiconductor gestern präsentierte, war nach der Vorlage der vorläufigen Daten Ende April bereits weitestgehend bekannt und eingepreist worden. Deshalb an dieser Stelle nur in gebotener Kürze: Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 11 % auf 295 Millionen Dollar.

Damit schnitt das Unternehmen hauchdünn besser ab als erwartet. Beim operativen Gewinn auf der EBIT-Ebene konnte mit einem Ergebnis von 25 Millionen Dollar trotz des Rückgangs um 23 % zum Vorjahr die Marktprognose (22 Millionen Dollar) deutlich geschlagen werden.

Umso interessanter war es für die Anleger, was der Halbleiterproduzent für das angelaufene zweite Quartal erwartet. Hier gab sich das Unternehmen recht zuversichtlich. So soll der Umsatz zwischen 293 bis 333 Millionen Dollar betragen. Das gerechnet ohne einmalige Lizenzzahlungen von Apple, die aus dem Verkauf des Geschäfts mit Stromsteuerung-Chips stammen. Für die Bruttomarge stellt Dialog eine weitere Steigerung in Aussicht. Im ersten Quartal war diese um drei Prozentpunkte auf 49,3 % angestiegen.

Auch für das Gesamtjahr zeigt sich Dialog optimistisch. Zwar blieb man konkrete Zahlen schuldig. Doch sollen sowohl Umsatz als auch Bruttomarge insgesamt positiv ausfallen. Beim bereinigten Umsatz rechnet man zwar mit einem Rückgang im einstelligen Prozentpunktebereich. ...

