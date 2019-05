Die ThyssenKrupp-Aktie findet derzeit einfach keinen Halt mehr. Nachdem die Notierungen in den vergangenen Wochen bereits durch eine Reihe schlechter Nachrichten aus der Branche oder zur geplanten Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata belastet wurde, brach der Kurs am Donnerstag erneut ein.

Grund waren schwache Zahlen von Konkurrent ArcelorMittal. Dadurch wurde die ThyssenKrupp-Aktie in Mitleidenschaft gezogen und fiel auf den tiefsten Stand seit Herbst 2003. Seit Ende 2018 brach die Aktie um fast ein Viertel ein und ist der mit Abstand schwächste DAX-Wert in diesem Jahr.

Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum, also seit Jahresanfang, stieg der DAX trotz der Schwäche in dieser Woche noch um mehr als 13 Prozent. Auch auf längere Sicht sieht es für die ThyssenKrupp-Aktie schlecht aus. In den letzten zwölf Monaten summierte sich das Minus sogar auf 50 Prozent.

Das kann Folgen haben: Mit einem Börsenwert von nur noch etwas mehr als sieben Milliarden Euro rutschte der Konzern auf den letzten Platz im DAX ab. Sollte sich das nicht bis zur nächsten Bestandsaufnahme bessern, droht dem Unternehmen im September der Rauswurf aus ...

