Der amerikanische Sportartikelanbieter Nike Inc. (ISIN: US6541061031, NYSE: NKE) zahlt am 1. Juli 2019 eine Quartalsdividende von 0,22 US-Dollar an seine Aktionäre. Record day ist der 3. Juni 2019. 1984 zahlten die Amerikaner noch 1 US-Cent Dividende je Quartal aus. Seitdem wurde die Ausschüttung kontinuierlich erhöht, die letzten 17 Jahre in ununterbrochener Folge. Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,88 US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...