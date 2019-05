Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle von 103 auf 104 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Er habe seine Schätzungen etwas überarbeitet, da der Schweizer Nahrungsmittelhersteller seinen Tiefkühlvertrieb in den USA umbaut und die Direktbelieferung mit Eiscreme und Tiefkühlpizza einstellt, schrieb Analyst John Ennis in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das habe positive Auswirkungen auf die Margen, weshalb er sein Kursziel angehoben habe./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 09.05.2019 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0005 2019-05-10/08:40

ISIN: CH0038863350