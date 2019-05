Der Unions-Obmann im Bundestags-Finanzausschuss, Hans Michelbach, hat angesichts der neuen Steuerschätzung ein Wachstumspaket gefordert. "Gerade bei dieser Situation können wir keine Vollbremsung durchführen, sondern wir müssen Wachstum anreizen", sagte der CSU-Politiker am Freitag im Deutschlandfunk. Das gehe nur, wenn die Menschen mehr Geld zur Verfügung haben.

Die Bundesregierung müsse Vorhaben, die nicht Wachstum, Bildung oder Sicherheit betreffen, überprüfen, um die geringeren Steuereinnahmen aufzufangen, sagte Michelbach. "Wünsche sind da, aber wir können jetzt nicht alle Wünsche erfüllen." An der geplanten Abschaffung des Solidaritätsbeitrags will der Finanzpolitiker jedoch festhalten. Das sei ein wichtiges Signal an die Bürger.

Versprechungen im Sozialbereich dürfe die Bundesregierung hingegen nicht mehr machen, sagte Michelbach mit Blick auf die Rentenpläne von Koalitionspartner SPD. "Die Versprechung, sechs Milliarden für eine Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung zu machen, passt einfach nicht in die Zeit."

Das Finanzministerium hatte am Donnerstag in Folge der schwächelnden Konjunktur seine Steuerschätzung nach unten korrigiert. Bund, Länder und Kommunen müssen demnach bis zum Jahr 2023 mit 124,3 Milliarden Euro weniger auskommen als noch im Herbst erwartet./afa/DP/zb

