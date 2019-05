Der chinesische Autobauer Geely hat Absatzzahlen für April 2019 veröffentlicht und erneut einen deutlichen Rückgang vermelden müssen. Sollten die Verkäufe in nächster Zeit nicht an Fahrt aufnehmen, ist das Jahresziel in Gefahr. Trotzdem bleibt die Aktie eine der spannendsten Autowerte auf dem internationalen Kurszettel.

Den vollständigen Artikel lesen ...