Das Hin und Her in den Handelsgesprächen zwischen den USA und China hat die Börsen weiter fest im Griff und sorgt für Bewegung. An der Wall Street schlossen die Indizes tiefer, jedoch deutlich über ihren Tagestiefstständen, in Asien sind die Investoren hingegen zuversichtlicher und die grünen Vorzeichen überwiegen. Ach ja und dann steht noch das Uber-IPO auf der Tagesordnung. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

