FRANKFURT (Dow Jones)--Erholt von ihren Tiefs sind die Juni-Kontrakte des DAX-Futures am Freitag in den Handel gestartet. Bei einem sehr volatilen Geschäft wird nun jede Schlagzeile zu den laufenden US-China-Verhandlungen am Markt getraded, heißt es von Händlern.

Aktuell legt der Kontrakt um 6 auf 12.092 Punkte zu. Damit hat er sich 120 Punkte oder fast 1 Prozent vom Tagestief erholt, liegt allerdings auch über 70 Zähler unter seinem Hoch vom Morgen. "Auf eine 200-Punkte-Spanne muss man sich heute mindestens einstellen", sagt ein Händler.

May 10, 2019

