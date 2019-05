BERLIN (Dow Jones)--Neue Umfragen sehen die Grünen bei den Europawahlen vor der SPD. Wären am Sonntag Europawahlen, kämen die Grünen auf 19 Prozent, so die Umfrage von Forschungsgruppe Wahlen für den Fernsehsender ZDF. Auch im Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung landeten die Grünen bei 19 Prozent und erhielten damit drei Prozentpunkte mehr als in der letzten Befragung. Die SPD kam bei Forschungsgruppe Wahlen auf 16 Prozent und beim Insa-Meinungstrend auf 15 Prozent.

"Die Europawahl am 26. Mai wird die Schwäche der GroKo-Parteien dokumentieren", sagte Insa-Chef Hermann Binkert der Bild-Zeitung mit Verweis auf die große Koalition zwischen Union und SPD. "Es ist auch die erste bundesweite Wahl bei der die Grünen vor der SPD liegen werden."

Die Umfrage von Forschungsgruppe Wahlen sehen die Union bei 32 Prozent, während Insa CDU und CSU bei lediglich 28 Prozent sehen. Die AfD landete bei der Umfrage für das ZDF bei 12 Prozent und bei der für Bild bei 13 Prozent, während die FDP bei 6 Prozent beziehungsweise bei 7 Prozent lag. Die Linken erhielten in der Forschungsgruppe Wahlen Umfrage 6 Prozent und bei der von Insa durchgeführten Befragung 8 Prozent.

Für die Insa-Europawahlumfrage im Auftrag von Bild wurden vom 3. bis zum 6. Mai insgesamt 2.089 Bürger befragt. Die maximale statistische Fehlertoleranz liegt bei 2,5 Prozentpunkten. Forschungsgruppe Wahlen befrage 1.357 Wahlberechtigte vom 7. bis 9. Mai.

