Der Handelsstreit zwischen USA und China verliert offenbar sein Drohpotenzial am Aktienmarkt. Der Dax erobert sogar die Marke von 12.100 Punkten zurück.

Trump macht seine Drohung wahr und erhöht die Zölle auf chinesische Waren. Doch das interessiert am deutschen Aktienmarkt kaum noch Anleger. Der Dax notiert in den ersten Handelsminute 1,1 Prozent im Plus und liegt bei 12.106 Punkte.

Am gestrigen Handelstag sah die Lage noch anders aus. Der Dax war unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten gerutscht und 1,7 Prozent leichter bei 11.973 Punkten aus dem Handel gegangen - so tief wie seit vier Wochen nicht mehr.

Seit Freitagmorgen erheben die USA nach Angaben der Zollbehörden eine Einfuhrgebühr in Höhe von 25 Prozent auf bestimmte chinesische Produkte aus 5700 Kategorien, deren Volumen einen Wert von 200 Milliarden Dollar umfasst. Die Reaktion aus Peking ließ nicht lange auf sich warten. Unmittelbar nach der Verhängung der neuen Sonderzölle kündigte das chinesische Handelsministerium "notwendige Gegenmaßnahmen" an. Details der geplanten chinesischen Vergeltungsschritte wurden aber nicht mitgeteilt.

Dennoch dürfte der Handelsstreit nicht mehr zu einem nachhaltigen Ausverkauf an den Aktienmärkten führen, auch wenn sich China und die USA am heutigen Freitag auf gar nichts einigen sollten. Dieser Streit tobt einfach zu lange, alle möglichen Szenarien sind bereits eingepreist.

Zudem gab es heute eine positive Nachricht: Die deutschen Exporte sind im März überraschend gestiegen. Sie wuchsen um 1,5 Prozent zum Vormonat. Ökonomen hatten hingegen mit einem Rückgang um 0,3 Prozent gerechnet, nachdem es im Februar mit 1,2 Prozent noch das stärkste Minus seit einem Jahr gegeben hatte. Die Importe legten diesmal um 0,4 Prozent zu und damit etwas schwächer als erwartet.

In dieser Handelswoche war nicht nur der Zollstreit, sondern auch der Börsengang des US-Fahrdienstleister Uber eine Belastung. Die Aktien werden zum ersten Mal an der New Stock Exchange gehandelt. Der Ausgabepreis liegt bei 45 Dollar je Aktie und damit am unteren Ende der anvisierten Preisspanne von 44 bis 50 Dollar.

Für die acht Milliarden Dollar, die Uber erlösen wird, mussten die Profi-Anleger erstmal Cash generieren, wie es immer an der Börse heißt. Was natürlich wiederum die Kursverluste der US-Technologiewerte erklärt, die letztendlich auch den deutschen Markt belasteten.

Falls sich Anleger für die Uber-Aktie interessieren: Finger weg, lautet die Devise. Der Markt für Börsengänge ist überhitzt. Börsenexperte Stephan Heibel, der auch die Handelsblattumfrage Dax-Sentiment auswertet, hat zu der Aktie eine pointierte Meinung. "Wie sich der Kurs von Uber heute entwickeln wird, hat nichts mit dem Unternehmen zu tun, sondern liegt allein am Konsortialführer Morgan Stanley", meint er. Die US-Bank betreut den Börsengang führen und ist damit auch für die Kurspflege in den ersten Handelstagen zuständig.

