Deutsche Exporte steigen im März trotz flauer Weltkonjunktur

Die deutsche Wirtschaft hat ihre Ausfuhren im März trotz schwelender Handelskonflikte und flauer Weltkonjunktur spürbar gesteigert. Die Exporteure verkauften kalender- und saisonbereinigt 1,5 Prozent mehr im Ausland als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat lagen die Exporte um 1,9 Prozent höher. Die Importe stiegen im März um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Auf Jahressicht ergab sich ein Anstieg von 4,5 Prozent.

Trump hält Handelsabkommen mit Peking für "möglich"

Kurz vor dem Beginn neuer Handelsgespräche zwischen den USA und China hat US-Präsident Donald Trump vorsichtigen Optimismus signalisiert. Eine Vereinbarung mit Peking sei "möglich", sagte Trump zu Reportern im Weißen Haus. Er berichtete auch, dass er am Vorabend einen "sehr schönen Brief" vom chinesischen Staatschef Xi Jinping erhalten habe. Xi habe dazu aufgerufen, in den Handelsfragen zusammenzuarbeiten und "etwas hinzubekommen".

China kündigt nach US-Zollerhöhung Gegenmaßnahmen an

Nach dem Inkrafttreten höherer US-Zölle auf chinesische Waren hat Peking Gegenmaßnahmen angekündigt. Das chinesische Wirtschaftsministerium nannte aber keine Details. Die Mitteilung Chinas folgte wenige Minuten, nachdem die Erhöhung der US-Zölle auf chinesische Waren im Volumen von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 von 10 Prozent um 6.00 Uhr MESZ am Freitagmorgen in Kraft getreten ist.

Trump erklärt sich zu Gesprächen mit iranischer Führung bereit

Inmitten wachsender Spannungen mit dem Iran hat US-Präsident Donald Trump Dialogbereitschaft signalisiert. Dafür erwarte er jedoch einen Anruf der Führung in Teheran, sagte Trump vor der Presse im Weißen Haus. Trump behauptete weiter, Ex-Außenminister John Kerry habe den Iranern gesagt, "nicht anzurufen". Das sollten sie jedoch tun, sagte der US-Präsident. "Wenn sie das tun, sind wir offen für Gespräche".

US-Behörden beschlagnahmen nordkoranisches Frachtschiff

Die US-Behörden haben ein nordkoreanisches Frachtschiff wegen Verstoßes gegen die Wirtschaftssanktionen beschlagnahmt. Die "Wise Honest" habe Kohle exportiert und schwere Maschinen importiert und damit das internationale Embargo gegen Nordkorea verletzt, teilte der US-Bundesanwalt Geoffrey Berman in New York mit. Nach seinen Angaben ist es das erste Mal, dass ein nordkoreanisches Frachtschiff wegen Verstoßes gegen die Sanktionen beschlagnahmt wurde.

Merkel lobt Klima-Initiative bei EU-Gipfel - tritt aber noch nicht bei

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat den Vorstoß Frankreichs und weiterer Staaten in der Klimapolitik begrüßt. Sie unterstütze "weite Teile dieser Initiative", sagte Merkel beim EU-Gipfel im rumänischen Sibiu (Hermannstadt). Sie könne sich mit Blick auf die Abweichungen bei den Klimazielen für das Jahr 2050 aber "noch nicht voll anschließen".

Umfragen sehen Grüne in Europawahl deutlich vor der SPD

Neue Umfragen sehen die Grünen bei den Europawahlen vor der SPD. Wären am Sonntag Europawahlen, kämen die Grünen auf 19 Prozent, so die Umfrage von Forschungsgruppe Wahlen für den Fernsehsender ZDF. Auch im Insa-Meinungstrend für die Bild-Zeitung landeten die Grünen bei 19 Prozent und erhielten damit drei Prozentpunkte mehr als in der letzten Befragung. Die SPD kam bei Forschungsgruppe Wahlen auf 16 Prozent und beim Insa-Meinungstrend auf 15 Prozent.

Drohender Streit zwischen Salvini und italienischer Küstenwache

Der italienischen Küstenwache droht nach der Rettung von 36 Migranten vor der libyschen Küste erneut Streit mit Innenminister Matteo Salvini. Noch vor der Mitteilung der Küstenwache, die Flüchtlinge vor dem drohenden Untergang ihres Boots gerettet zu haben, kündigte der Chef der Lega an, dass er die Flüchtlinge auf keinen Fall ins Land lassen werde.

Französische Nationalversammlung beschließt Urheberrechtreform

Die französische Nationalversammlung hat ein Leistungsschutzrecht für Verlage und Nachrichtenagenturen auf den Weg gebracht. Die Abgeordneten stimmten für einen Gesetzentwurf, mit dem ein Teil der kürzlich beschlossenen EU-Urheberrechtsreform in nationales Recht umgesetzt werden soll.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Industrieproduktion März -0,9% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,5% gg Vm

Frankreich/Industrieproduktion Feb rev +0,1% (vorl: +0,4%) gg Vm

Japan/Ausgaben privater Haushalte März +2,1% (PROGNOSE: +1,7%) gg Vorjahr

Japan/Ausgaben Arbeitnehmer-Haushalte März +3,6% gg Vorjahr

Japan/Konsumneigung März 89,7%

Japan/Konsumneigung März -0,8 Pkt gg Vorjahr

