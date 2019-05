Endlich kommt Leben in den Aktienkurs von ProSiebenSat.1. Die Aktie gehört am Freitag zu den Top-Gewinnern am Markt, gewinnt im frühen Handel zwei Prozent auf 15,10 Euro. Damit gelingt der Ausbruch über einen bedeutenden Widerstand. DER AKTIONÄR meint: ProSiebenSat.1 ist überreif für die Trendwende.

