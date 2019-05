++ Britisches BIP-Wachstum wird sich voraussichtlich beschleunigen ++ Märkte erwarten Wiederbelebung der US-Inflation (VPI) ++ WASDE-Bericht dürfte zu erhöhten Volatilität am Getreidemarkt führen ++Den Anlegern wird am letzten Handelstag der Woche ein breites Spektrum an erstrangigen Berichten angeboten. Produktions- und BIP-Daten aus Großbritannien werden am Vormittag veröffentlicht. Die US-Inflationswerte und der kanadische Arbeitsmarktbericht werden gleichzeitig am frühen Nachmittag erscheinen. Während sich die Rohstoffhändler auf den WASDE-Bericht konzentrieren werden. Es ist zu beachten, dass zwar keine Berichte aus der Eurozone zur Veröffentlichung anstehen, der EUR jedoch aufgrund einer Reihe von EZB-Reden heute eine erhöhte Volatilität aufweisen könnte. 10:30 Uhr | Großbritannien | BIP- und Produktionsdaten: Die Brexit-Gespräche gehen weiter, aber es werden nur wenige Fortschritte erzielt. Die Regierung versucht eine gemeinsame ...

