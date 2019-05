Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Cancom 4.44% MaAnBu (MABU2509): Cancom wird mit einem Plus von 28,4% verkauft, bleibt aber auf der Watchlist stehen. Sollte die Aktie im Zuge des Handelsstreits unter die 40 Euro Marke ist ein neues Engagement nicht ausgeschlossen. (10.05. 08:40) >> mehr comments zu Cancom: www.boerse-social.com/launch/aktie/cancom_se Alibaba Group Holding 1.14% MaAnBu (MAB2509): In Anbetracht der Wichtigkeit des heutigen Treffens zwischen den amerikanischen und den ...

