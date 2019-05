Anadarko Petroleum Corp. gab heute bekannt, dass es eine definitive Vereinbarung mit Occidental Petroleum Corp. geschlossen hat, in deren Rahmen Occidental alle ausstehenden und ausgegebenen Aktien von Anadarko in einer Transaktion, die zu 57 Milliarden Dollar bewertet wird, erwerben wird.



Dabei werden 0,2934 Occidental-Aktien für jede Anadarko-Aktie ausgegeben werden. Die Transaktion soll voraussichtlich in der zweiten Hälfte 2019 abgeschlossen werden und unterliegt unter anderem der Zustimmung von Anadarkos Aktionären.



Die vorherige Vereinbarung mit Chevron Corp. wurde zuvor aufgelöst. Anadarko zahlte in diesem Rahmen eine zugehörige Gebühr von 1 Milliarde Dollar an Chevron.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de