Die Deutsche Bank hat das Kursziel für ArcelorMittal nach Zahlen von 29 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch wenn das operative Ergebnis (Ebitda) den Markterwartungen entsprochen habe, sei das erste Quartal des Stahlkonzerns doch sehr schwach gewesen, schrieb Analyst Bastian Synagowitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er senkte seine Schätzungen und rechnet nicht mit einer Erholung der westlichen Marktpreise vor dem dritten Quartal. Positiv hob er dennoch den starken freien Cashflow des Unternehmens hervor./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0025 2019-05-10/10:23

ISIN: LU1598757687