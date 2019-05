Starke Quartalszahlen des IT-Systemhauses Bechtle haben den Aktien am Freitag zu einem neuen Rekordhoch verholfen. Die Papiere sprangen um knapp acht Prozent auf 98,75 Euro nach oben, womit nun die runde 100-Euro-Marke in unmittelbare Reichweite rückt. Im MDax lagen sie auf Platz zwei hinter den Aktien von Gea. Schon am Vortag war der Bechtle-Kurs auf ein Rekordhoch geklettert.

"Bechtle hatte einen unerwartet starken Start ins Jahr 2019 und hat die Konsensschätzungen und unsere Erwartungen auf breiter Front geschlagen", sagte Analyst Knut Woller von der Baader Bank. In einem schwierigen konjunkturellen Umfeld habe das Unternehmen das prozentual zweistellige Wachstum der vergangenen zwei Jahre halten können. Er werde die Schätzungen nun erhöhen.

Vom Tief zum Jahresanfang bei etwa 62 Euro waren die Aktien bis Mitte April um rund 45 Prozent an die Marke von 90 Euro gestiegen. Dort waren sie im vergangenen noch auf starken Widerstand gestoßen und anschließend mit der allgemeinen Börsenschwäche wieder abgesackt. Nun hat sich die Aktie deutlich von dieser einstigen Hürde nach oben abgesetzt./bek/fba

