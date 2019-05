flatex Morning-news DAX update: Ein gemischtes Bild geben heute die wichtigen asiatisch-pazifischen ...

Ein gemischtes Bild geben heute die wichtigen asiatisch-pazifischen Aktienmärkte ab. Während der Hang Seng China Enterprises Index 1,1 Prozent, der Hong Kong Hang Seng Index 0,9 Prozent und die südkoreanische Börse 0,2 Prozent gewinnen, verliert der japanische Nikkei um 0,3 Prozent. Der DAX kann sich um gut 100 Punkte gegenüber den Schlusskursen von gestern erholen und notiert bei 12.096 Punkten. Am stärksten legt die Aktie von Covestro mit einem Plus von rund 2,5 Prozent zu. Die Futures für den US-Handel pendeln derzeit um die Nulllinie und lassen keine klare Richtung erkennen.

Zur Charttechnik: Klar negativ endete der Handel gestern für den DAX. Der Index schloss mit einem Minus von 1,69 Prozent bei 11.973,92 Zählern und damit erstmals wieder unter der Marke von 12.000 Punkten. Damit hält die Korrektur an, von einer Bodenbildung oder gar Umkehrformation kann im Moment noch keine Rede sein. Die nächste Unterstützung liegt bei 11.846 Punkten. Etwas darunter, bei derzeit 11.820 Zählern verläuft der Aufwärtstrend, der sich seit dem letzten markanten Tief am 27.12.18 etabliert hat. Sollte der DAX auch an dieser Marke nicht stoppen, steht wohl ein Test der charttechnisch wichtigen 200-Tage-Linie (EMA-Basis) ins Haus. Aktuell verläuft dieser gleitende Durchschnitt bei 11.748 Punkten. Auf dem Weg nach oben lauern Widerstände bei 12.125, 12.135, 12.208 und 12.248. Als hartnäckiger Widerstand sollte sich das Jahreshoch 2019 bei 12.435,67 Zählern erweisen, auch wenn diese Marke in der aktuellen Abwärtsbewegung wohl erstmal nicht zu Debatte steht.

