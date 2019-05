Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Alstom auf "Hold" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Vom anstehenden Kapitalmarkttag am 24. Juni erwarte er, dass das Management eine an die Anstrengungen der vergangenen Jahre anknüpfende Strategie vorstellen wird, schrieb Analyst Gael de-Bray in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zugleich dürften aber die Themen "Operational Excellence" und "Smart Mobility" des Zugherstellers stärker in den Fokus gerückt werden./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.05.2019 / 04:52 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2019-05-10/10:40

ISIN: FR0010220475