Die FMA hat ihre Jahres-Pressekonferenz abgehalten und dabei folgende Facts zum Kapitalmarkt veröffentlicht: Überwacht worden seien 64 Mio. Transaktionen (+86 Prozent zum Vorjahr) in Wertpapieren börsenotierter Unternehmen sowie rund 2 Mrd. Derivate-Geschäfte (+97 Prozent). In 1654 Fällen wurde ein Anfangsverdacht analysiert, in 105 Fällen wurden vertiefende Analysen durchgeführt, bei 14 Fällen (Vorjahr: 30) wurden eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Marktmissbrauch einer Insiderinformation eröffnet und in 91 Fällen wurde eine Untersuchung wegen Verdacht auf Marktmanipulation eröffnet (Vorjahr: 54). Im Jahr 2018 wurde ein Fall im Bereich der Marktmanipulation mittels Hochfrequenz-Handels abgeschlossen. Die FMA hatte wegen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...