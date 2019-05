...im deutschen IT-Business. Aus klein wurde inzwischen ein Großer und kostet 3,9 Mrd. Euro und wächst so, wie in dieser Branche nicht anders möglich ist: Organisch und akquisitorisch. Nur so erreicht man Größenordnungen, um die Marktstellung auszubauen. Es ist der einzige und beste Weg, in diesem Umfeld der IT-Szene im Europa- oder Deutschlandrahmen nachhaltig weiterzukommen. Dazu gibt es heute die Zahlen, aber wahrscheinlich einen technischen Rücksetzer, nachdem in den letzten zwei Tagen neue Rekordkurse erreicht wurden. Also aufpassen!



