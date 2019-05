Unterföhring (ots) - Glänzender Endspurt bei GNTM! Die ProSieben-Erfolgsshow "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" begeistert weiter die Zuschauer. Sehr gute 15,8 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sind gespannt beim farbenfrohen Shooting der Topmodel-Anwärterinnen mitten auf dem belebten Rodeo Drive in Beverly Hills dabei und fiebern mit, als Modelchefin Heidi Klum gemeinsam mit ihrer Gastjurorin Naomi Campbell ihre Halbfinalistinnen kürt.



Stark. Vor allem bei den jungen Zuschauern können Heidi Klums Models weiterhin punkten: In der ProSieben-Relevanzzielgruppe der 14- bis 39-Jährigen sehen 20,6 Prozent der Zuschauer am Donnerstag GNTM.



Das sind Heidi Klums Halbfinalistinnen: Alicija-Laureen (19, Wendhausen bei Braunschweig) Cäcilia (19, Freiburg im Breisgau) Vanessa (22, Bensheim bei Darmstadt) Sayana (20, Grevenbroich bei Düsseldorf) Simone (21, Stade)



Folge verpasst? GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Und auf www.prosieben.de gibt es direkt nach der Ausstrahlung jede Folge online.



Aktuelle Infos rund um GNTM finden Sie immer auf der Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2019



"Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" - immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben



Basis: Marktstandard TV



Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 10.05.2019 (vorläufig gewichtet)



Bei Fragen: ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation/PR Entertainment Tina Land, Carina Castrovillari Tel. +49 [89] 9507-1192/1108 Tina.Land@ProSiebenSat1.com Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion: Tabea Werner Tel. +49 [89] 9507-1167 Tabea.Werner@ProSiebenSat1.com



OTS: ProSieben newsroom: http://www.presseportal.de/nr/25171 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_25171.rss2