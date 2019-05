Wien (www.anleihencheck.de) - Die Siemens AG (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) (Siemens) wusste die Investoren am Dienstagabend zu überraschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Zuge der Aufsichtsratssitzung seien Pläne verkündet worden, das Kraftwerksgeschäft Gas and Power bis September 2020 abzuspalten und an die Börse zu bringen. Im Rahmen der Abspaltung solle Siemens lediglich eine Minderheitsbeteiligung bei gleichzeitiger Wahrung der Sperrminorität halten. Zudem bringe das Unternehmen den Mehrheitsanteil (aktuell 59%) an Siemens Gamesa ein. Folglich entstehe ein neuer globaler Player im Energiebereich mit einem Jahresumsatz von rund EUR 30 Mrd. Währenddessen plane Siemens, sich zukünftig noch stärker auf das Thema Digitalisierung zu konzentrieren und die Kosteneffizienz durch den Abbau von Verwaltungsstellen zu erhöhen. (News vom 09.05.2019) (10.05.2019/alc/n/a) ...

