++ US-Strafzölle treten in Kraft ++ Handelsstreit dominiert die Schlagzeilen ++ Trump kommentiert Handelsbilanzdaten der USA ++ Reszessionsängste wiederbelebt ++ DE30-Bären stoßen bei 12.000 Punkte-Marke auf starken Widerstand ++Die wiederbelebten Handelsspannungen belasteten am Donnerstag die Risikobereitschaft und sorgten an der Wall Street bis zum späten Nachmittag für einen erneuten Ausverkauf. Daraufhin folgte eine kleine Rallye aufgrund der Tatsache, dass Schlagzeilen zu einem möglichen Telefonat zwischen Trump und Xi auftauchten, was kurzzeitig wieder mehr Hoffnungen hinsichtlich eines Deals aufkommen ließ. Ein solches Telefonat fand bislang nicht statt und soll laut einem US-Regierungsmitglied auch vorerst nicht geplant sein. Die drei großen US-Aktienindizes (S&P 500, Dow Jones, ...

