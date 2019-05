Seit einigen Tagen ist bekannt, dass Lufthansa Interesse am Ferienflieger Condor hat. Man habe ein entsprechendes unverbindliches Angebot an den britischen Eigentümer Thomas Cook gerichtet, teilte Konzernchef Carsten Spohr am Dienstag im Rahmen der Hauptversammlung der Fluglinie mit. Eine mögliche Übernahme würde nicht nur die umfangreichen Expansionspläne der Lufthansa noch ausweiten, in gewissem Sinne würde die Nummer eins auch die Nummer zwei schlucken.

Befragung von 400 Verbrauchern

Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...