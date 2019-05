Der Agrana-Vorstand wird aufgestockt: Der Aufsichtsrat der Agrana Beteiligungs-AG habe in seiner Sitzung vom 10. Mai 2019 beschlossen, Norbert Harringer mit Wirkung zum 1. September 2019 zum neuen Mitglied des Vorstandes zu bestellen. Der derzeitige Vorstand, bestehend aus dem Vorsitzenden Johann Marihart, Stephan Büttner, Fritz Gattermayer und Thomas Kölbl wird um den 45jährigen technischen Chemiker aus Oberösterreich als fünftes Mitglied erweitert. Harringer ist seit 2005 in der Agrana-Gruppe tätig und bleibt nach seinem Wechsel in den Vorstand bis auf Weiteres in seiner aktuellen Funktion als Geschäftsführer der Agrana Stärke GmbH tätig. Der Aufsichtsrat hat weiters in seiner heutigen Sitzung die Funktionsperiode von Vorstandsmitglied Mag. Stephan Büttner um weitere fünf Jahre bis ...

