Die flexible Private-Cloud-Plattform unterstützt die ambitionierten Wachstumspläne des am schnellsten wachsenden Health-Club-Betreibers in Australien



London (ots/PRNewswire) - OnApp hat bekannt gegeben, dass Viva Freizeit (https://www.vivaleisure.com.au/), der am schnellsten wachsende Health-Club-Betreiber in Australien, sich für die OnApp-Cloud-Management-Plattform entschieden hat, um eine private Cloud zu erstellen, die eine maximale Verfügbarkeit für die Serverinfrastruktur gewährleistet. Sie wird Vivas wachsendes Netzwerk von Health-Clubs, Fitnessstudios und Spas im Australian Capital Territory und New South Wales unterstützen, das das ganze Jahr über rund um die Uhr in Betrieb ist.



Viva Leisure betreibt 29 Clubs und begrüßt durchschnittlich 9.000 Kunden pro Tag in seinen Einrichtungen. Es wird ein weiterer Anstieg dieser Zahl erwartet, da das Unternehmen dieses Jahr weitere 16 Standorte eröffnen wird. Viva Leisure ersetzt eine bestehende VMware Cloud durch OnApp, um von dem höheren Maß an Datenschutz zu profitieren, das eine private Cloud-Lösung bietet. Zudem kommt die Serverinfrastruktur von Viva dank des einzigartigem verteilten Server-Modells von OnApp in den Genuss von maximaler Leistung und Verfügbarkeit. Durch die effiziente, hochautomatisierte Cloud-Plattform von OnApp kann Viva Leisure auch Kosten reduzieren und so künftige IT-Projekte beschleunigen.



"Die Entscheidung für die Migration von einer Lösung zu einer anderen ist nicht unwesentlich für ein Unternehmen, dessen Betrieb rund um die Uhr laufen muss und sich keine Ausfallzeiten leisten kann. Die Zusammenarbeit mit dem Team von OnApp war großartig. Die zusätzlichen Funktionen, die uns jetzt über OnApp zur Verfügung stehen zeigen uns - zusammen mit den Kosteneinsparungen , dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben", so Harry Konstantinou, CEO von Viva.



Über Viva Leisure



Viva Leisure - https://www.vivaleisure.com.au/ - wurde 2004 gegründet und betreibt Health-Clubs (Fitnessstudios) in der australischen Wellness- und Freizeitbranche. Die Mission von Viva Leisure besteht darin, so viele Menschen wie möglich mit Gesundheit und Fitness in Kontakt zu bringen und seinen Mitgliedern erschwingliche, zugängliche, hervorragende Einrichtungen zu bieten. Viva Leisure umfasst verschiedene Marken und Angebote und hat sich zum am schnellsten wachsenden unabhängigen Health-Club-Betreiber auf dem australischen Markt entwickelt.



Über OnApp



OnApp-Software macht MSPs, Telekommunikationsunternehmen sowie IT-Dienstleistern alles rund um die Cloud einfacher. Mit der OnApp-Cloud-Plattform können Unternehmen eine umfassende Angebotspalette an Infrastructure-as-a-Service-Funktionen über eine intuitive, zentrale Benutzeroberfläche ("single pane of glass") bereitstellen. Hierzu gehören eine private On-Premise-Cloud, eine gehostete private Cloud, eine Public-Cloud, Bare Metal, Container, CDN und Notfallwiederherstellung. OnApp beschäftigt 160 Mitarbeiter in der EU, den USA sowie der Region Asien-Pazifik. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in London im Vereinigten Königreich.



Weitere Informationen erhalten Sie auf https://onapp.com oder per E-Mail an press@onapp.com.



OTS: OnApp newsroom: http://www.presseportal.de/nr/117776 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_117776.rss2



Pressekontakt: Nadine ter Meulen, +44(0)800-158-8600