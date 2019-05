Die Ex-Klemmen sind als 2-, 3- und 5-Leiter Klemmen für alle Leiterarten, jeweils in einer 4-mm2- oder 6 mm2-Variante erhältlich. Erkennungsmerkmal: ein grauer statt orangefarbener Hebel, mit dem die Klemmstelle komplett werkzeuglos, nur mit der Hand geöffnet und geschlossen wird. Eingebaut werden die Klemmen in den passenden Wago-Befestigungsadapter oder auch in eine individuelle Aufnahme. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...