Berlin (ots) - Höchste Leistungskraft wie beim Rennsport für breite Anwendung



Enel X betritt den deutschen Markt mit der enorm leistungsstarken und bewährten Juice-Produktlinie für EV charging. Vier Modelle für unterschiedliche Endverbraucher und die Leidenschaft für höchste Leistungskraft und e-Rennsport sollen den hiesigen Markt aufmischen.



Enel X ist offizieller Smart Charging-Partner der Formula E



Dass Enel X für Power und gutes Design steht, unterstreicht auch die aktuelle Partnerschaft mit der Formula E. Als exklusiver Smart Charging-Partner ist das Unternehmen mit seiner eigens für die Formula E angefertigten JuicePump für das Aufladen sämtlicher Formula E Rennwagen verantwortlich. Erstmals in der Geschichte des Rennens müssen die Rennwagen nur einmalig geladen werden und können das gesamte Rennen ohne weitere Stopps absolvieren. Das Know-how und die Power aus dem Rennstall will das Enel X-Team mit seiner Juice-Produktlinie nun auf möglichst viele deutsche Straßen, in heimische Garagen sowie Gewerbe- und Industriestandorte transportieren.



Laden wie die Profis: Vom Rennstall zum Endverbraucher Enel X bietet ein komplettes Sortiment an intelligenter Ladeinfrastruktur und Applikationssoftware für private Haushalte, Unternehmen und Kommunen sowie kundenspezifische Lösungen. Angefangen bei zeitlich gesteuerten Ladevorgängen bis hin zu einem automatischen Last- und Flottenmanagement.



JuicePole ist die robuste Enel X Ladestation für die intensive gewerbliche Nutzung. Sie liefert bis zu 22 kW pro Anschluss (zwei Anschlüsse für gleichzeitiges Laden) und ist mit allen Elektroautos kompatibel. Die Ladesäule ist auf eine lange Lebensdauer und maximale Verfügbarkeit ausgelegt. Sie eignet sich ideal für Einkaufszentren, Gewerbehöfe, Wohnanlagen, Parkhäuser und Unternehmen. Dank spezieller Algorithmen und fortschrittlicher Smart Metering-Funktionen kann sie in Smart Charging Logics integriert werden.



JuiceBox ist die kompakte, smarte und intuitive Heimladelösung die das Internet der Dinge unterstützt. Sie ist in vier Leistungsstufen erhältlich und mit den neuesten Sicherheits- und intelligenten Ladefunktionen ausgestattet, die ein zuverlässiges, sicheres und kostengünstiges Laden zu Hause ermöglichen. Der Ladevorgang kann flexibel über eine Smartphone-App gesteuert werden. JuiceBox C ist die Ladestation für Unternehmen zum Optimieren der Ladeinfrastrukturinvestitionen. Erhältlich in drei Leistungsstufen, hilft sie Energiekosten durch die Kontrolle von Ladezeiten und Entnahmeentgelten zu senken.



JuicePump ist die kombinierte Multinorm Ladestation für DC- und AC-Ladung. Mit vollständiger Smart-Grid-Integration, adaptiver Stromversorgung und mobiler Konnektivität für Fernsteuerung und -wartung. Sie ist in der Lage, zwei Elektroautos gleichzeitig aufzuladen und die perfekte Lösung für gewerbliche Gebäude, für das Laden am Straßenrand und überall dort, wo besonders schnelles Laden erforderlich ist.



Enel X ist mit seiner Juice-Produktlinie in den Startlöchern und hat die Power seine Mitstreiter auf dem deutschen Markt abzuhängen. Ziel ist die Revolution der E-Mobilität durch innovative Produkte und digitale Lösungen. Wer das Rennen von morgen machen wird, kann auf der Power2Drive @Intersolar vom 15.-17. Mai 2019 begutachtet werden. Besuchen Sie uns auf unserem Stand C3.440,



