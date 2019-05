SAN FRANCISCO (IT-Times) - Der weltweit größte Ride-Hailing Dienst Uber Technologies geht an die Börse. Nun wurde der Emissionspreis für die Aktie festgelegt. Uber Technologies Inc. hat den Preis für eine Aktie beim ersten Börsengang des Unternehmens via Initial Public Offering (IPO) auf 45 US-Dollar...

Den vollständigen Artikel lesen ...