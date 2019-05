DGAP-DD: HOCHTIEF Aktiengesellschaft deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 10.05.2019 / 12:02 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Nikolaus Nachname(n): Graf von Matuschka 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name HOCHTIEF Aktiengesellschaft b) LEI 529900Y25S8NZIYTT924 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006070006 b) Art des Geschäfts Die Aktien wurden von der HOCHTIEF Aktiengesellschaft als Teil der variablen Vorstandsvergütung (Long Term Incentive Compensation Plan) mit einer Sperrfrist von 2 Jahren übertragen. Die Transaktion ist über ein Gemeinschaftsdepot abgewickelt worden. c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 118,20 EUR 218197,20 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 118,20 EUR 218197,20 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-05-09; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 10.05.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: HOCHTIEF Aktiengesellschaft Opernplatz 2 45128 Essen Deutschland Internet: www.hochtief.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 50921 10.05.2019 ISIN DE0006070006 AXC0150 2019-05-10/12:03