Die CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH hat gestern den "Axia Best Managed Companies Award" (Axia BMC Award) erhalten. Mit dem Award und Gütesiegel zeichnen das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte, die WirtschaftsWoche sowie der BDI hervorragend geführte mittelständische Unternehmen aus.



"Wir sind hocherfreut über diese Auszeichnung," resümierte CHEPLAPHARM CEO Sebastian F. Braun am Schluss der Preisverleihung, "weil uns der Preis in eine Reihe von Unternehmen stellt mit so renommierten Preisträgern der Vorjahre wie Sixt, Alfred Kärcher, Sennheiser, Vorwerk, UVEX oder Hansgrohe, um nur einige zu nennen. Des Weiteren wird nun sichtbar und wir sind auch stolz darauf, dass CHEPLAPHARM es aus eigener Kraft geschafft hat, in den letzten fünf Jahren unter die Top 5 der mittelständischen, nicht börsennotierten, deutschen Pharmaunternehmen vorzurücken."



Das Axia Best Managed Companies (BMC) Programm ist ein von Deloitte, WirtschaftsWoche und BDI in Deutschland durchgeführter Wettbewerb und Gütesiegel für erfolgreiche mittelständische Firmen mit der Vision des Aufbaus eines nationalen und globalen Ökosystems hervorragend geführter mittelständischen Unternehmen. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal von BMC ist seine Internationalität: BMC wurde in den 1990er-Jahren von Deloitte in Kanada ins Leben gerufen, ist inzwischen in dreizehn Ländern präsent und wird im Jahr 2020 in mindestens zwanzig Ländern erfolgreich eingeführt sein.



Die Gewinner des Axia BMC Awards wurden in einem mehrstufigen, aufwändigen Verfahren ermittelt. Im ersten Schritt mussten die Unternehmen einen Online-Fragebogen ausfüllen. Hier wurden grundsätzliche Unternehmensdaten abgefragt und die Aufstellung in den vier inhaltlichen Kernbereichen des Awards beleuchtet: Strategie, Produktivität & Innovation, Kultur & Commitment, Governance & Finanzen. Anhand der Bewerbungsunterlagen, Auswertungen und persönlichen Interviews definierte der Expertenrat des Axia Best Managed Companies Award die Shortlist. Im Anschluss wurden die Preisträger von einer Jury, bestehend aus renommierten Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Medien ausgewählt. Sprecher der Jury ist Dr. Hans-Toni Junius, Geschäftsführender Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung der C.D. Wälzholz GmbH & Co. KG sowie Präsidialmitglied des BDI.



"Was wir mit dem Axia Best Managed Companies Award anstreben, ist der Aufbau eines Ökosystems und Netzwerks für hervorragend geführte mittelständische Unternehmen - in Deutschland und auf der ganzen Welt. Wir gratulieren und freuen uns mit CHEPLAPHARM über die Aufnahme in diesen exklusiven Kreis erfolgreicher Firmen," ergänzte Markus Seiz, Axia-BMC-Programmleiter.



Über CHEPLAPHARM



CHEPLAPHARM ist ein deutsches Pharmaunternehmen mit Hauptsitz in Greifswald, das Marken und Nischenprodukte in über 120 Ländern weltweit anbietet. Das Unternehmen in Familienbesitz ist auf ausgewählte Wirkstoffe spezialisiert und legt seinen Fokus auf eine international ausgerichtete BuyAndBuildStrategie. In enger Zusammenarbeit mit seinen Geschäftspartnern erzielt CHEPLAHARM nachhaltige jährliche Wachstumsraten. Es gehört seit Jahren zu den wachstumsstärksten Pharmaunternehmen Europas mit einem prognostizierten Jahresumsatz von 500 Millionen Euro (2019). Weitere Informationen finden Sie unter www.cheplapharm.com.



Weitere Informationen zu Deloitte finden Sie unter www.deloitte.com/de/UeberUns und zur WirtschaftsWoche unter https://www.wiwo.de/



