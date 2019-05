Wiesbaden (ots) - (die Veröffentlichungen erfolgen in der Regel um 8.00 Uhr)



Montag, 13.05.2019 (Nr. 180) Voraussichtliche Anbauflächen zur Ernte, Jahr 2019



Dienstag, 14.05.2019 (Nr. 181) Verbraucherpreisindex (inklusive Harmonisierter Verbraucherpreisindex), endgültige Ergebnisse, April 2019 (Nr. 182) Außenhandel in Währungen, Jahr 2018 (Nr. 183) Indizes der Großhandelspreise, April 2019



(Nr. 20) Zahl der Woche zum Internationalen Tag der Familie (15.05.2019): Anteil der Bevölkerung, der in einer Familie lebt, Jahr 2017



Mittwoch, 15.05.2019 (Nr. 184) Bruttoinlandsprodukt, Schnellmeldung, 1. Quartal 2019 (Nr. 185) Verarbeitendes Gewerbe (Beschäftigte), März 2019 (Nr. 186) Einsatz von Treibhausgasen in verschiedenen Wirtschaftsbereichen, Jahr 2018 (Nr. 187) Erwerbslosenquoten im EU-Vergleich, Jahr 2018



Donnerstag, 16.05.2019 (Nr. 188) Umsatz im Gastgewerbe, März 2019



Freitag, 17.05.2019 (Nr. 189) Verarbeitendes Gewerbe (Auftragsbestandsindex und Reichweiten), März 2019 (Nr. 190) Vierteljährliche Arbeitsmarktstatistik, tiefer gegliederte Ergebnisse (Erwerbstätigenzahl, Arbeitszeit und -volumen), nach Wirtschaftszweigen, 1. Quartal 2019



+++ (Nr.###) = Voraussichtliche Meldungsnummerierung.



Die Veröffentlichungstermine sowie weitere Informationen sind im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zu finden unter: https: //www.destatis.de/DE/Presse/Termine/Veroeffentlichungstabelle/_inhalt .html



Verbreitung mit Quellenangabe erwünscht.



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de