Für Hans Erhorn, bis dato Leiter der Abteilung Energieeffizienz und Raumklima am Fraunhofer-Institut für Bauphysik (IBP) in Stuttgart, dürfte der 14. Workshop in der Disziplin Effizienzhaus Plus der krönende Abschluss seines offiziellen Schaffens am Fraunhofer-Institut für Bauphysik gewesen sein, das er aber in beratender Funktion für das IBP weiterführen wird. Seit Beginn seiner Tätigkeit beim IBP hat Erhorn die bauliche Energieforschung sowohl wissenschaftlich wie auch durch marktnahe Entwicklungen vorangebracht, zuletzt mit dem über neun Jahre angelegten Forschungsprojekt »Effizienzhaus Plus«.

Eine wichtige Bestätigung für seine vielen Verdienste dürfte das Votum der Workshop-Teilnehmer gewesen sein, die Entwicklung Effizienzhaus Plus habe die Marktreife erreicht: von 65 abgegebenen Stimmen meinten nur etwa 2?%, das werde nie etwas. 62?% sehen beim Plus-Haus die Marktreife erreicht, jedoch mit weiterem Bedarf an Forschung und Förderung. Rund 94?% der Teilnehmer votierten für die Fortsetzung dieser Veranstaltungsreihe.

Effizienzhaus Plus weiter nach vorne bringen

Mit Spannung wurde vom Auditorium der Vortrag von Ministerialrat Peter Rathert vom Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat (BMI) zum Stand des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erwartet. Ein Exkurs in die wechselnden Zuständigkeiten verschiedener Ministerien (BM Bau, BMWi, BMU) für das Energieeinspargesetz (EnEG) und die Energieeinsparverordnung (EnEV) sowie aktuell das GEG macht deutlich, welchen Einflüssen die Umsetzung der EU-Gebäuderichtlinie (EPBD, Energy Performance of Building Directive) in nationales Recht und damit dem dort geforderten Niedrigenergiegebäude-Standard unterliegt.

Im Hinblick auf die Umsetzung des Klimaschutzplanes der Bundesregierung sieht Rathert jedoch noch erheblichen Handlungsbedarf. Ziel sei ein nahezu klimaneutraler Gebäudebestand bis zum Jahr 2050. Der durchschnittliche Wärmebedarf für Wohngebäude läge dann bei 40?kWh/m2a, bei Nichtwohngebäuden bei 52?kWh/m2a. Ein wichtiger Zwischenschritt sei das Sektorziel 2030. Bis dahin sollen im Bereich Bauen die Treibhausemissionen von aktuell etwa 130?Mio.?t/a auf etwa 70?Mio.?t/a bis 72?Mio.?t/a reduziert werden. Geplant sei, eine neue Kommission mit dem Namen »Zukunft der Gebäude« zu etablieren, die bis zur Sommerpause möglichst schon Ergebnisse über die Vorgehensweise liefern soll.

Diplomatisch korrekt hielt sich Rathert mit persönlichen Kommentaren zum GEG und zum Klimaschutzplan 2050 zurück. Nur so viel: »Der Effizienzhaus Plus-Standard bringt deutlich mehr als andere CO2-Minderungsmaßnahmen.« Und weiter: »Man müsste den Standard Effizienzhaus Plus als Flaggschiff ganz nach vorne bringen.«

Effizienzhaus Plus-Siedlung ohne Fördergeld

Während ein Großteil des Auditoriums im Rahmen einer Abstimmung für eine künftige Förderklasse »KfW 55+« votierte, belegte der Vortrag über die Effizienzhaus Plus-Siedlung »Hügelshart« in Friedberg bei Augsburg (Bild 1), dass solche Projekte bereits heute privatwirtschaftlich funktionieren. Dort haben die Asset Bauen Wohnen GmbH, Augsburg, in Kooperation mit der BayWa AG, München, durch ein übergreifendes, wirtschaftlich ausgerichtetes Qualitätsmanagement und den Einsatz hocheffizienter, aber konventioneller Baustoffe das Kunststück fertiggebracht, »Effizienzhäuser Plus« mit nur geringen Mehrkosten gegenüber EnEV-Standard zu realisieren.

Steffen Mechter, BayWa Baustoffe, erklärt die Vorgehensweise so: »Wir haben sehr intensiv geplant und dabei die Varianten mit dem besten Verhältnis aus Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit gewählt. Dabei wurde auch der Bedarf an Haushaltsstrom in die Planung mit einbezogen.«

Sehr viel Wert habe man auf effiziente und wirtschaftliche Detaillösungen gelegt, zum Beispiel auf die Qualität der Bodenplatte oder eine monolithische Außenwandkonstruktion aus Ziegelsteinen mit hochwärmegedämmtem Kern oder Fenster mit Dreifachverglasung. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde beispielsweise eine Stromeigenversorgung über Photovoltaik von »nur« etwa 70?% gewählt. Hierfür sind die Dächer winteroptimiert ausgeführt, also steiler als sonst üblich, was sich in diesem schneereichen Winter schon ausgezahlt hat (Bild 2).

Herzstück des Energiekonzepts ist die Kombination aus Luft/Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnik, thermischem Wasserspeicher (Heizkreispufferspeicher), Speicher zur Trinkwassererwärmung, PV-Anlage und einem Zwei-Tages-Batteriespeicher. Eine Besonderheit für ein Einfamilienhaus ist mit Sicherheit die Heiz- und Kühldecke zur ganzjährigen Temperierung der Wohnräume. Durch die Deckentemperierung sei eine um 3?°C ...

