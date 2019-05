FRANKFURT (Dow Jones)--Kehrtwende bei Thyssenkrupp: Der Essener Industriekonzern gibt die für 2020 geplante Aufspaltung auf. Er will stattdessen das Aufzuggeschäft an die Börse bringen und für die übrigen Geschäfte eine Holdingstruktur aufsetzen. Einen entsprechenden Vorschlag will der Vorstand dem Aufsichtsrat unterbreiten, heißt es in einer Adhoc-Mitteilung des Konzerns.

Als Begründung führt Thyssenkrupp an, dass die geplante Fusion ihres Stahl-Geschäftes mit Tata scheitern wird. Nach einem Gespräch mit der EU-Kommission in Brüssel habe sich gezeigt, dass die Wettbewerbsbedenken trotz weiterer Zugeständnisse nicht ausgeräumt seien. Weitere Zusagen seien nicht mehr möglich, ohne die wirtschaftliche Logik zu gefährden.

Per April werden die Stahlaktivitäten damit wieder in den Konzern eingegliedert. Die Prognose müsse deshalb angepasst werden. Aus heutiger Sicht werde - inklusive Stahlbereich - ein bereinigtes EBIT von 1,1 bis 1,2 Milliarden Euro erwartet und unter dem Strich ein Verlust. Der Free Cashflow vor Fusionen und Übernahmen wird in Höhe eines dreistelligen Millionen-Euro-Bereichs negativ erwartet.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 10, 2019 05:53 ET (09:53 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.