Der fusionierte Industriegase-Konzern Linde ist zwar mit ein Gewinnplus ins neue Jahr gestartet - beim Umsatz trat das im Dax notierte Unternehmen hingegen auf der Stelle. Der Proforma-Gewinn je Aktie (EPS) legt in den ersten drei Monaten im Jahresvergleich um 12 Prozent auf 1,69 Dollar zu, wie Linde am Freitag in Guildford bei London mitteilte. Das war mehr als von Experten erwartet. Im bereinigten Gewinn sind unter anderem Kosten für den Zusammenschluss nicht enthalten. Im fortgeführten Geschäft erhöhte sich der bereinigte Gewinn auf Proforma-Basis um elf Prozent auf 927 Millionen Dollar.

Der Umsatz verharrte hingegen mit 6,9 Milliarden Dollar auf dem Niveau des Vorjahres. Das war weniger als Analysten erwartet hatten. Rechnet man die Währungseffekte heraus, dann sind die Erlöse um fünf Prozent im Jahresvergleich gestiegen.

Nach jahrelangem Bemühen konnten Linde und der US-Konkurrent Praxair nach der Zustimmung aller Kartellbehörden im Oktober ihre Fusion unter Dach und Fach bringen. Allerdings mussten beide Konzerne sich aufgrund von Kartellauflagen von milliardenschweren Geschäftsteilen trennen. Bis zur Genehmigung für die letzten Verkäufe in den USA mussten beide Konzerne ihre Geschäfte getrennt halten./mne/stk

ISIN IE00BZ12WP82

AXC0153 2019-05-10/12:29