Berlin (ots) - 2. Juni 2019 | Haus des Rundfunks, Masurenallee 8-14, 14057 Berlin



Die Schriftstellerin Elif Shafak stellt am Sonntag, 2. Juni 2019, um 18.00 Uhr ihren neuen Roman "Unerhörte Stimmen" vor. Radioeins vom rbb präsentiert die Deutschlandpremiere im Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Verlag Kein & Aber. Thomas Böhm moderiert die "Schöne Lesung" in deutscher und englischer Sprache. Live und in voller Länge ist die Veranstaltung ab 18.00 Uhr auf Radioeins zu hören.



"Unerhörte Stimmen" Der Roman "Unerhörte Stimmen" (aus dem Englischen übersetzt von Michaela Grabinger) erzählt von den letzten Lebensminuten der Prostituierten Leila.



Zum Inhalt (Quelle: Verlag Kein &Aber): Leila wurde ermordet. Wie konnte es zu dieser Tat kommen? Fieberhaft denkt sie zurück an die Schlüsselmomente ihres aufreibenden Lebens, an den Geschmack von gewürztem Ziegeneintopf aus ihrer Kindheit, an den Gestank der Straße der Bordelle, wo sie arbeitete, und den Geruch von Kardamomkaffee, den sie mit einem jungen Mann teilte, der zu ihrer großen Liebe wurde. Elif Shafak erzählt von einer Frau, die am Rand der Gesellschaft Halt sucht, wo Freundschaften tief sind, aber das Glück flüchtig.



Elif Shafak



Elif Shafak gehört zu den bedeutendsten Schriftstellerinnen der Gegenwart. Ihre Werke wurden in über fünfzig Sprachen übersetzt. Die preisgekrönte Autorin von siebzehn Büchern - darunter "Die vierzig Geheimnisse der Liebe" (2013), "Ehre" (2014) und "Der Geruch des Paradieses" (2016) - schreibt auf Türkisch und Englisch. Mit ihren Artikeln und Auftritten wurde sie zum viel beachteten Sprachrohr für Gleichberechtigung und freiheitliche Werte zunächst in der Türkei, später in ganz Europa. Elif Shafak, laut New York Times "die bedeutendste weibliche literarische Stimme der Türkei", lebt in London.



Tickets für die Lesung mit Elif Shafak



Tickets für die Lesung mit Elif Shafak kosten EUR 12,00 /EUR 10,00 (ermäßigt) zzgl. ggf. VVK-Gebühren, erhältlich im rbb-Shop am Kaiserdamm 80/81, 14057 Berlin, Mo - Fr 10.00 - 14.00 und 14.30 - 17.00 Uhr, Sa 10.00 - 15.00 Uhr, Tel.: 030 / 97 993 - 84 999, über www.rbb-ticketservice.de sowie bei allen Vorverkaufskassen mit CTS-System und an der Tageskasse.



