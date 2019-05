Laufende Fusionskontrollverfahren: INPP Public Infrastructure Germany GmbH & Co. KG, Grünwald; Erwerb von 51% der Anteile an der BeNEX GmbH, Hamburg, und von 51% der Anteile an der agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG, Regensburg, von der Hamburger H