München/Düsseldorf (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Top-Leistungen der 16 Preisträger in den Kategorien Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Finanzen und Governance - Initiatoren möchten ausgezeichneten Unternehmen Zugang zu Ökosystemen ermöglichen



Herausragende Leistungen sind es wert, gewürdigt zu werden. Deloitte, die WirtschaftsWoche und der BDI zeichneten gestern Abend mit dem "Axia Best Managed Companies Award" (BMC) 16 hervorragend geführte mittelständische Unternehmen aus. Mit dem Award möchten die drei Initiatoren Unternehmen zusammenbringen und ihnen die Chance geben, ein nationales wie globales Ökosystem mittelständischer Unternehmen aufzubauen.



Der BMC richtet sich an mittelständische deutsche Firmen mit einem Jahresumsatz von mindestens 150 Mio. EUR. In die Bewertung fließen Leistungen der vier unternehmerischen Schlüsselbereiche Strategie, Produktivität und Innovation, Kultur und Commitment sowie Finanzen und Governance ein.



Die Initiatoren lobten auf der Preisverleihung die hohe Qualität der Gewinner: So haben 100 Prozent der prämierten Unternehmen eine strategische Vision festgelegt und kommunizieren diese auf allen Ebenen ihrer Organisation. 81 Prozent verfügen über ein klares Innovationsmanagement, um neue Geschäftsideen und -felder zu identifizieren. 75 Prozent der Preisträger arbeiten konsequent an ihrer Unternehmenskultur, die als strategisch wichtig und entscheidend für den Erfolg bewertet wird. Und 81 Prozent verfügen über ein externes Aufsichts- oder Beratungsgremium.



"Die Preisträger zeichnen sich durch ein vorbildliches Management aus, das strategischen Weitblick mit Innovationskraft, einer nachhaltigen Führungskultur und guter Unternehmensführung verbindet. Damit tragen sie dazu bei, die wirtschaftliche Zukunft des Standorts Deutschland zu sichern und sind Vorbilder für andere Unternehmen", betont Lutz Meyer, Partner und Leiter des Mittelstandsprogramms von Deloitte.



"Wer als Unternehmer zukunftsfähig sein will, muss in diesen vier Schlüsselbereichen exzellent aufgestellt sein und schon heute wissen, was seine Kunden morgen fordern", sagt Beat Balzli, Chefredakteur der WirtschaftsWoche: "Mit dem Axia Best Managed Companies Award 2019 zeichnen wir genau die Mittelständler aus, die mit ihrem Geschäftsmodell diese große Herausforderung meistern."



Eine Besonderheit des BMC ist seine Internationalität: Ursprünglich in Kanada ins Leben gerufen ist er inzwischen in 13 Ländern eingeführt. Davon profitieren auch die Gewinner. Sie erhalten mit der Auszeichnung einen leichten Zugang zu einem nationalen wie globalen Ökosystem erfolgreicher Unternehmen.



Die Preisträger: CHEPLAPHARM Arzneimittel, Greifswald Develey Senf & Feinkost, Unterhaching Dirk Rossmann, Burgwedel EMAG, Wangen Fiege Logistik Holding, Greven Georg Fritzmeier, Großhelfendorf Kögel Trailer, Burtenbach Messer Group, Bad Soden/Taunus Nabaltec, Schwandorf Nemetschek, München Oechsler, Ansbach Piepenbrock Unternehmensgruppe, Osnabrück RATIONAL, Landsberg Recaro Aircraft Seating, Schwäbisch-Hall Uzin Utz Group, Ulm Zschimmer & Schwarz Chemie, Lahnstein



Die Jury des Awards: Hans-Toni Junius (Vorsitzender der Geschäftsführung und Gesellschafter der C.D. Wälzholz sowie Vorsitzender des BDI/BDA-Mittelstandsausschusses), Beat Balzli (Chefredakteur der WirtschaftsWoche), Prof. Dr. Christina Hoon (Inhaberin des Stiftungslehrstuhls für Familienunternehmen an der Universität Bielefeld), Holger Lösch, (Stellvertretender BDI-Hauptgeschäftsführer), Christopher Nürk (Managing Partner für Clients & Industries und Human Resources). Dem Expertenrat, der die Finalisten nominiert hat, gehören Lutz Meyer (Partner und Leiter des Mittelstandsprogramms bei Deloitte), Daniel Rettig (Ressortleiter Erfolg bei der WirtschaftsWoche), Prof. Dr. Patrick Ulrich (Professor für Management und Control an der Hochschule Aalen) sowie Fabian Wehnert (Abteilungsleiter Mittelstand und Familienunternehmen BDI) an.



OTS: Deloitte newsroom: http://www.presseportal.de/nr/60247 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_60247.rss2



Pressekontakt: Christian Krause Content & Media Manager & Reporting Tel.: +49 89 29036 6517 E-Mail: ckrause@deloitte.de